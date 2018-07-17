Иностранцам станет легче получить российское гражданство

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в закон "О гражданстве РФ", согласно которым определенные категории иностранцев смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на знакомый с итогами заседания источник.

Издание уточняет, что проект поправок разработало МВД.

Полномочиями определять категории тех, кто может стать россиянами без сдачи экзамена на знание русского языка, обязательного непрерывного проживания в стране в течение пяти лет и без подтверждения источника средств к существованию, будет наделен президент РФ.

Изменения предлагаются и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в РФ. Согласно законопроекту, они смогут подавать документы в выбранном регионе страны, если у них есть временная регистрация. Для этого нужно будет иметь разрешение на проживание в России или вид на жительство.

Законопроект уже согласован с министерством юстиции, государственно-правовым управлением президента РФ, министерством труда и социальной защиты, Федеральной службой безопасности и министерством иностранных дел, пишут "Известия".

О необходимости упростить процедуру получения российского гражданства во время "прямой линии" в начале июня высказался президент Владимир Путин.