Госдума позволит пускать родственников пациентов в реанимацию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право родственникам посещать больных в реанимации.

Изменения, которые вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", позволят посещения родителями и другими членами семьи, а также законными представителями пациента отделений реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной медицинской помощи.

При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

"Доступ к пациентам (в отделении реанимации и палате интенсивной терапии - ИФ) в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В сопроводительных материалах отмечается, что действующее законодательство оговаривает возможность посещения родственниками пациента в реанимации, но нет прямых отсылок на обязанность медиков обеспечивать такую возможность.

Авторы ссылаются на зарубежный опыт и отмечают, что в большинстве стран родители и иные члены семьи могут находиться рядом с пациентами в реанимации, то есть эта проблема успешно решена.