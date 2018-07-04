Что произошло за день: среда, 4 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные туры. В компании объяснили решение отказом партнеров от сотрудничества. По данным главы "Натали Турс", общее число клиентов туроператора, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, достигает 1,5 тысяч. В свою очередь, глава Ростуризма Олег Сафонов заверил, что системного кризиса на российском туристском рынке нет. По его словам, Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры.

- Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право родственникам посещать больных в реанимации.

- "Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома". Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долгов.

- Минэкономразвития представило основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 годы. Как ожидается, инфляция после роста до 4,3% на фоне повышения НДС в 2019 году снизится до 3,8% в 2020 году. Темпы роста ВВП РФ ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1% на фоне принятых решений в области бюджетно-налоговой политики. При этом в 2020 году рост ВВП РФ, согласно прогнозу, ожидается на уровне 2,0%, в 2021 году - 3,1%, в 2022-2024 годах - в среднем 3,2% в год.

- Федерация автовладельцев России выявила недолив топлива на 76% АЗС по итогам мониторинга на 34 заправочных станциях в 13 субъектах РФ.

- В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной страны на чемпионате мира по футболу.

- Руководители служб безопасности в Великобритании, занимающиеся расследованием отравления пары близ Солсбери, опасаются, что могло быть применено вещество, похожее на нервнопаралитический газ "Новичок", которым в марте 2018 года в Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь, сообщил таблоид The Sun.

- Мосгорсуд отменил арест управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова по новому делу - о хищении порядка 200 млн рублей корпорации.