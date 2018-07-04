Водитель машины в Сочи сбил шесть человек на тротуаре

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля "Шевроле" сбил шестерых пешеходов у остановки общественного транспорта в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи, один из них скончался, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"ЧП произошло около часа назад у остановки "Чайная фабрика", - отметил собеседник агентства.

По его словам, автомобиль выехал на тротуар в районе пешеходного перехода. Один человек погиб на месте, остальных госпитализировали, двоих - в реанимацию.

В пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю в свою очередь сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля, местный житель, двигаясь со стороны Центрального Сочи, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар.

"В результате ДТП на месте погиб 63-летний местный житель, еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение",- говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.