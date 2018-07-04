В России

Сбивший пешеходов в Сочи водитель признался, что не спал двое суток

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля в Сочи, сбивший на тротуаре шестерых пешеходов, признался полиции, что уснул за рулем, так как до этого не спал двое суток, работая таксистом, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Водитель дал признательные показания. Ему 23 года, он местный житель, работает в такси. Момент наезда он не помнит, так как уснул. По его словам, работал без сна двое суток", - рассказал источник агентства.

В главке МВД России по Краснодарскому краю подтвердили, что водитель автомобиля заснул за рулем.

"Водитель автомобиля "Ниссан", местный житель 1995 года рождения, двигаясь со стороны Центрального Сочи, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов", - сказала агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы регионального главка МВД Мария Пирогова.

Как сообщалось, ДТП произошло днем в среду в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи у остановки общественного транспорта "Чайная фабрика". Водитель легкового "Шевроле" выехал на тротуар и сбил шестерых человек. Один из них погиб, пятерых доставили в больницу, в том числе двоих - в реанимацию.

16 июня похожее ДТП произошло в Москве на улице Ильинка. Его виновником стал уснувший за рулем таксист, который до этого также долго не спал из-за работы. В результате аварии пострадали восемь пешеходов, в том числе несколько иностранных болельщиков. Тяжелых травм никто не получил. Водитель был задержан и отправлен под арест по решению суда.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сочи

Новости по теме

В России
Госдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимацию
Сейчас допуск родных в реанимацию - не обязанность больниц, а жест доброй воли со стороны главврачаПодробнее
 Глава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в ТурцииГлава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в Турции
По словам Воробьева, подобные проблемы возникли у 150 человекПодробнее
 Первый вице-премьер Дагестана уволенПервый вице-премьер Дагестана уволен
В его доме и кабинете проходят обыскиПодробнее
 В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018
Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государстваПодробнее
Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублейСуд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублей
Ранее Андрея Горькова арестовывали за злоупотребление полномочиями с ущербом более чем в 700 млн рублейПодробнее
 В "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные туры
В компании объяснили решение отказом партнеров от сотрудничестваПодробнее
 Родственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублейРодственники погибших в "Зимней вишне" получат дополнительно по 2 млн рублей
Деньги выделят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджетПодробнее
 Артем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желаниюАртем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желанию
Ранее источники сообщали, что к чиновнику были нарекания, в частности, по поводу отсутствия серьезных прорывов в работе ведомстваПодробнее
 Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДСГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДС
Правительство предлагает увеличить ставку до 20%Подробнее
 Источник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭСИсточник сообщил о скором прекращении полномочий МАК в России и ЕАЭС
Расследованием авиакатастроф займется новая организацияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"В РоссииГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюВ РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским Солсбери

Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток

Фотохроника 4 июля

Фотохроника 4 июля6 фото

Зубренка в подмосковном заповеднике назвали в честь футболиста Дзюбы

Подозреваемого в создании финансовой пирамиды экстрадировали из Чехии в Россию

Тереза Мэй получила новое приглашение на ЧМ-2018 в Россию

В Великобритании уже заявили, что премьер не изменит свое решение и не поедет в РФ Подробнее

Тление мусорной свалки "Мечта" в оренбургском Медногорске не могут остановить третьи сутки

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долгов Подробнее

Пострадавшая от контакта с неизвестным веществом пара поступила в больницу Солсбери без сознания

Сбивший пешеходов в Сочи водитель признался, что не спал двое суток

Сбербанк спрогнозировал ущерб экономике РФ от киберугроз в 1,1 трлн рублей за год

ЕС отложил выделение Молдавии денег из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева

В Грузии признали неконституционными налоговые льготы для православной церкви

Минстрой уточнил число обманутых дольщиков в России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru