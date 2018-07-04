Сбивший пешеходов в Сочи водитель признался, что не спал двое суток

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля в Сочи, сбивший на тротуаре шестерых пешеходов, признался полиции, что уснул за рулем, так как до этого не спал двое суток, работая таксистом, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Водитель дал признательные показания. Ему 23 года, он местный житель, работает в такси. Момент наезда он не помнит, так как уснул. По его словам, работал без сна двое суток", - рассказал источник агентства.

В главке МВД России по Краснодарскому краю подтвердили, что водитель автомобиля заснул за рулем.

"Водитель автомобиля "Ниссан", местный житель 1995 года рождения, двигаясь со стороны Центрального Сочи, уснул за рулем и через полосу встречного движения выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов", - сказала агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы регионального главка МВД Мария Пирогова.

Как сообщалось, ДТП произошло днем в среду в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи у остановки общественного транспорта "Чайная фабрика". Водитель легкового "Шевроле" выехал на тротуар и сбил шестерых человек. Один из них погиб, пятерых доставили в больницу, в том числе двоих - в реанимацию.

16 июня похожее ДТП произошло в Москве на улице Ильинка. Его виновником стал уснувший за рулем таксист, который до этого также долго не спал из-за работы. В результате аварии пострадали восемь пешеходов, в том числе несколько иностранных болельщиков. Тяжелых травм никто не получил. Водитель был задержан и отправлен под арест по решению суда.