Два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Ростовской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком под Ростовом, погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи" региона.

"Водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" на нерегулируемом железнодорожном переезде в Ростовской области выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Предварительно погиб водитель грузовика. Помощник машиниста заблокирован в кабине и признаков жизни не подает", - сказал источник.

Электровоз частично сошел с рельсов, среди пассажиров никто серьезно не пострадал. "Лишь один пассажир поезда получил ушибы", - сказал источник.

Позже гибель двух человек подтвердили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР. Там уточнили, что столкновение пассажирского поезда сообщением Архангельск - Новороссийск произошло около 15:40 по московскому времени.