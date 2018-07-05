Пограничники не дали сахалинцу уплыть в Японию на самодельном плоту

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сахалинские пограничники не дали местному жителю уплыть в Японию на самодельном плоту, сообщает в четверг пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

"3 июля в ходе мониторинга надводной обстановки в 2 милях от берега на траверзе с. Правда Холмского района обнаружено плавательное средство в виде плота, на котором находился мужчина", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, задержанный не предупредил пограничников о том, что собирается выйти в море.

Отмечается, что передвижение на самодельном плоту в неблагоприятных погодных условиях (ветер до 20 м/с, температура воды около + 6 градусов) представляло явную угрозу для жизни и здоровью путешественника. В случае, если бы мужчина оказался в воде без средств спасения и защиты, он бы погиб через 20 минут.

Пограничники приняли решение отбуксировать плот в порт Холмск. "Гражданин, вопреки отказам покидать собственное "судно" и переходить на пограничный катер, также доставлен на берег", - сообщает пресс-служба.

На берегу сахалинец пояснил пограничникам, что сам построил плот для путешествия. Он взял с собой палатку, запасы провианта и собирался уплыть в Японию.

За нарушение пограничного режима мужчину оштрафовали на 500 рублей.