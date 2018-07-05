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Жительница Кузбасса скончалась из-за отсутствия реанимации в городе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства смерти жительницы города Калтан (Кемеровская область), которая скончалась от инсульта в городской больнице, не дождавшись перевозки в отделение реанимации, сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным ведомства, женщина поступила в городскую больницу, где ей оказали первую помощь, а также приняли решение о перевозке в соседний город из-за отсутствия на месте отделения реанимации. "Однако в течение нескольких часов перевезти больную так и не удалось - женщина умерла", - говорится в сообщении.

В социальных сетях появлялась видеозапись, на которой врач калтанской больницы сообщает родственнику погибшей, что около 14 часов дня женщину осмотрел невролог. У пациентки было зафиксировано ухудшение состояния, принято решение о перевозке в реанимационное отделение ближайшего города. В 22 часа от заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения Галины Сибиряковой был получен отказ в реанимации.

"Я сказала, что у пациента инсульт, а она сказала, что не даст транспортировку в Новокузнецк, так как нет транспорта. (...) Сказала, что завтра будем решать эти вопросы", - говорит на записи сотрудница больницы.

По данным сайта мэрии Калтана, в городе проживает более 30 тыс. человек.

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Теги: Калтан, Кемеровская область

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