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Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю разыскивают осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в городе Минусинске, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Отсутствие заключенного Бородулина Максима Викторовича, 1988 года рождения, осужденного по ст.161 (грабеж) и ч. 2 ст.162 (разбой) на шесть лет лишения свободы, обнаружено во время дневной проверки на территории колонии-поселения", - говорится в сообщении.

За информацию о местонахождении осужденного в ведомстве обещают вознаграждение.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения в красноярском поселке Миндерла 30 июня сбежали трое заключенных. Двое беглецов осуждены на пять лет за угон, один - на четыре года за кражу.

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Теги: Красноярский край

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Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае

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