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Истребители пятого поколения Су-57 вооружат дальнобойными гиперзвуковыми ракетами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Военные завершают испытания дальнобойной гиперзвуковой ракеты "воздух-воздух" Р-37М для истребителей Су-35 и Су-57, сообщает в четверг газета "Известия".

"Она может поражать высокоскоростные воздушные цели на дальности более 300 км. Изделие находится в высокой степени технической готовности", - говорится в статье.

По данным издания, изначально новая ракета разрабатывалась для перехватчиков МиГ-31, однако после доработки она войдет в состав вооружения многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30 и Су-35 и перспективного истребителя пятого поколения - Су-57 (ПАК ФА).

Особенности конструкции

Точность при стрельбе на расстоянии более 300 км обеспечивает уникальная система прицеливания, в которую входят современный радиолокатор истребителя, бортовой инерциальный комплекс и головка самонаведения, установленные на самой ракете, отмечает газета.

Издание также сообщило основные параметры ракеты Р-37М, тактико-технические характеристики которой пока не раскрываются: она выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, масса - более 500 кг, осколочно-фугасная боевая часть весит 60 кг.

"Р-37М может уничтожать воздушные цели на встречных курсах. После получения координат ракету направляет к объекту инерциальная система, поэтому на маршевом участке на локаторах боеприпас "не светится". Непосредственно перед целью включается активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН). Ее излучение противник способен обнаружить, но у летчика остаются доли секунды для маневра уклонения. На заключительном отрезке полета ракета ускоряется до гиперзвуковой скорости - 6 Маха", - отмечают "Известия".

Как сообщает газета, новая ракета - это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37, разработка которой стартовала в начале 1980-х годов. В 1985 году Р-37 вышла на испытания, а спустя четыре года была принята на вооружение. Поскольку длина ракеты превышает четыре метра, а стартовая масса составляет шесть тонн, ее единственным носителем стал перехватчик МиГ-31. Работы по созданию Р-37М были начаты в конце 2000-х годов. После уменьшения стартовой массы и длины изделия стало возможным не только оснащать ей перехватчиков МиГ-31, но и включить в состав основного вооружения истребителей марки "Су" четвертого и пятого поколения, говорится в статье.

Перспективы авиабомбы "Дрель"

В марте замглавы концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил "Интерфаксу", что истребители пятого поколения Су-57 в перспективе могут получить на вооружение авиабомбу "Дрель". "Авиабомба "Дрель" может применяться со всех типов самолетов - от дальних стратегических бомбардировщиков до штурмовиков. В перспективе будет возможно применение этой авиабомбы и самолетом Су-57", - заявил Кочкин.

"Основная цель этой авиабомбы - нанесение ударов по объектам, не заходя в зону поражения средств ПВО противника: самолет сбрасывает бомбу, она планирует и самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели", - сказал Кочкин

"Дрель" - новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщалось, российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.

Вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, заявлял, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолетов, десять из которых активно участвуют в летных испытаниях.

Ожидается, что установочная партия, которую получат российские военные, будет насчитывать 12 Су-57. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около трех лет.

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Теги: Су-57, Су-35, Р-37М
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