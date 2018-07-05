Болельщик из Нигерии запросил политическое убежище в России

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Нигерийский болельщик попросил в России политическое убежище из опасений за свою жизнь по возвращении на родину, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой предоставить ему убежище в РФ. По его словам, ему поступают угрозы убийством от нигерийских военных", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нигерийский гражданин прибыл в Россию как болельщик на чемпионат мира по футболу.

"Причиной своего преследования на родине мужчина назвал участие в антиправительственных акциях", - пояснил источник.

Он отметил, что решение о предоставлении гражданину Нигерии политического убежища в РФ еще не принято.