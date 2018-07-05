Гидрометцентр дал предварительный прогноз на матчи 1/2 финала ЧМ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Гидрометцентра России провели первые расчеты погоды на матчах полуфинала Чемпионата мира по футболу, температура должна быть комфортной для спортсменов, осадки маловероятны.

"10 июля матч состоится в Санкт-Петербурге. Днем переменная облачность, без осадков, максимальная температура 22-24. Матч в 21:00, на период матча температура составит 16-18 градусов, без осадков", - сказал Р.Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

В Москве на стадионе "Лужники" 11 июля матч также начнется в 21:00. Днем ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, но, предварительно, к вечеру он должен прекратиться.

"На период матча 18-20 градусов, без осадков", - сказал Р.Вильфанд.