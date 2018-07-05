На Алтае бросят на борьбу с вредителями в хвойных лесах лабораторных насекомых

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ученые в Республике Алтай для защиты хвойных лесов в регионе от нашествия непарного шелкопряда подготовили "армию" насекомых-яйцеедов, которые, как надеются специалисты, значительно сократят численность вредителя, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.

"Вспышка численности непарного шелкопряда на Алтае ускорила разработку способов борьбы с ним. В частности, интенсивно исследуются возможности применения энтомофага непарного шелкопряда - яйцееда, который уничтожает кладки вредителя. (...) Эти энтомофаги будут выпущены в Горном Алтае в очагах массового размножения шелкопряда. Выпуск первой партии лабораторно выращенных яйцеедов планируется в конце августа", - говорится в сообщении.

Разработка принадлежит ученым Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. С 2016 года ученые пытались найти этих насекомых в природе. Обнаружить яйцееда удалось в Краснодарском крае только в октябре 2017 года. Всю зиму и весну яйцеедов содержали в специальных климатических камерах, что позволило получить порядка 300 тысяч активных насекомых.

"Поскольку уровень размножения непарного шелкопряда в Горном Алтае уже достаточно высок, сразу уничтожить всю популяцию данным биологическим методом не удастся. Однако ожидается значительное снижение его численности с учетом того, что одна самка энтомофага уничтожает порядка ста яиц непарника", - подчеркивается в пресс-релизе.

Специалисты Всероссийского центра карантина растений завезли этого яйцееда из Северной Кореи и с 1988 по 1994 годы выпустили в Киргизии, Молдавии, Украине, европейской части России, на Украине и в Казахстане. Затем эта работы были прекращены.

Особенностью распространения вредителя в Республике Алтай является то, что бабочки непарного шелкопряда делают кладки яиц не в лесу, как в других регионах, а на скалах, которые днем хорошо прогреваются солнцем. Для этого они перелетают на достаточно большие расстояния, а гусеницы затем возвращаются в лесные массивы с помощью ветра на сплетенной ими же паутине.