Генпрокуратура заинтересовалась делом о продаже диазепама матерью ребенка-инвалида

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России намерена изучить материалы резонансного уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, которая продавала психотропные средства через интернет.

"Генпрокуратура внимательно изучит материалы этого дела и возьмет на контроль ход его расследования", - заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в четверг.

Ранее сообщалось, что следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Это дело вызвало широкий резонанс в обществе и в соцсетях в связи с тем, что 38-летняя москвичка Екатерина Коннова является матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка-инвалида, и в случае ее изоляции появится реальная угроза жизни ребенка.

По данным полиции, в результате проверки оперативной информации женщина была задержана по подозрению в незаконной продаже пяти тюбиков с жидкостью, которая содержала психотропное вещество - диазепам.

По данным СМИ, москвичка Коннова - мать двоих детей, один из которых мальчик шести лет неизлечимо болен. У него в животе и в шее трубки. Кроме того, ребенок страдает от эпилепсии, и чтобы купировать судороги, женщина купила на интернет-сайте микроклизмы диазепама. А когда в поликлинике ей дали препараты бесплатно, излишки она решила продать через интернет, и была задержана сотрудниками полиции.