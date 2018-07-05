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Что произошло за день: четверг, 5 июня

В Думе назвали размер депутатской пенсии, в Лондоне отказались считать новое отравление "Новичком" покушением, у Пхукета - крупное кораблекрушение

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутата: зарплата - 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия - 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыва полностью.

- МВД Великобритании отказалось считать инцидент с парой из Эймсбери целенаправленным покушением. В то же время, эксперты установили, что мужчина и женщина, пострадавшие от контакта с неизвестным веществом, были отравлены нервно-паралитическим агентом класса "Новичок".

- "Газпром" опроверг вчерашнее заявление "Нафтогаза Украины", что швейцарский суд возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

- Генпрокуратура заинтересовалась делом о продаже психотропных веществ матерью ребенка-инвалида. Женщина купила на интернет-сайте микроклизмы диазепама для своего тяжело больного сына, а когда в поликлинике ей дали препараты бесплатно, излишки она решила продать через интернет, и была задержана сотрудниками полиции. История вызвала большой общественный резонанс.

- ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики.

- Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве. В случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских прав.

- Президент Владимир Путин закрытым указом присвоил первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко звание Героя России.

- У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристов. В воде оказались почти 140 человек, 49 из них считаются пропавшими без вести.

- Власти Москвы организуют еще одну фан-зону для просмотра игр чемпионата мира по футболу, помимо той, что открыта на Воробьевых горах. Она будет работать возле стадиона "Спартак".

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