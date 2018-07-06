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Парламенты России и США попробуют возобновить совместные заседания

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил о том, что российско-американский межпарламентский диалог разморожен, сообщила в пятницу газета "Известия".

"Изначально никто и не рассчитывал, что этот визит сразу даст конкретные результаты. Делегация, собранная из представителей различных комитетов, явно не имела какого-то мандата на переговоры как таковые. А ее состав говорил о том, что мы проведем обмен мнениями и, услышав новые аргументы, разойдемся, чтобы их осмыслить. Это и произошло. Не думаю, что американцы принципиальным образом поменяли свои позиции. Уверен, что мы тоже их не поменяли. Но смысл визита и его последствия - в том, что теперь, возможно, межпарламентский диалог обретет структурированный характер в будущем. Мы были в ситуации, когда контактов не было в принципе. Сейчас де-факто они этим визитом разморожены", - приводит издание слова К.Косачева.

Российский сенатор также сообщил, что в ходе переговоров стороны довольно жестко высказали друг другу свои позиции. Так, обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы российские законодатели отвергли, посоветовав пересмотреть свое поведение и не заниматься вмешательством коллегам из США, отмечается в статье.

При этом ждать каких-то сдвигов до ноября, когда будет переизбрана палата представителей и на треть обновится состав сената, не стоит.

"Тем не менее мы через американских сенаторов передали будущему составу комитета сената по международным делам сообщение о нашей готовности возобновить практику совместных заседаний. Мы послали эти сигналы, и после выборов будем ожидать какой-то реакции", - отметил в беседе с "Известиями" К.Косачев.

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Теги: Россия, США
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