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Российские и американские парламентарии провели встречу в Берлине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Делегация российских парламентариев провела встречу с с американскими коллегами на полях ПА ОБСЕ в Берлине, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Встречу вели заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой (руководитель российской делегации) и член Палаты представителей Конгресса США Кристофер Г. Смит. В ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

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Как отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, возглавляющий делегацию Совета Федерации, диалог российских и американских парламентариев приобретает регулярный характер в преддверии предстоящей встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

По его словам, парламентская дипломатия могла бы быть особенно полезной в данный период, способствуя разрядке напряженности, отметили в пресс-службе.

"Убежден, что большинство членов Конгресса прекрасно это понимают. В любом случае цивилизованный диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения всегда позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга. Это хорошая основа для выстраивания конструктивных связей в духе сотрудничества и уважения друг друга", - приводит пресс-служба Совета Федерации слова Джабарова.

Сенатор напомнил о российском предложении по взаимному выводу участников парламентских обменов из-под санкций и выразил надежду на положительные подвижки в сфере межпарламентского диалога.

Обнадеживает, что возобновляется практика двусторонних межпарламентских российско-американских контактов, заявил Джабаров по итогам встречи.

По его словам, первая такая встреча на площадке ПА ОБСЕ состоялась в прошлом году в Вене, затем делегация американских парламентариев дважды была в Москве и совершала визиты в Государственную Думу и Совет Федерации.

"Сегодня по инициативе американской стороны снова состоялась очередная встреча в Бундестаге, где проходят мероприятия летней сессии ПА ОБСЕ. Это говорит о том, что некий накал в отношениях между Россией и США начал ослабевать. Свидетельством того является подготовка встречи лидеров двух государств в Хельсинки", - отметил парламентарий.

"Это все звенья одной цепи. Сенаторы хотят помочь своим президентам найти консенсусные решения по ключевым вопросам международной повестки дня. Нам надо разговаривать и договариваться, а не конфликтовать. Усиливающееся взаимодействие двух государств благотворно сказывается на всей мировой политике", - считает Джабаров.

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Теги: Россия, США, Совет Федерации

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