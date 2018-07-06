Один из четырех беглецов из красноярской колонии сдался ФСИН

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю задержали заключенного, который ранее самовольно покинул колонию-поселение в городе Минусинск, но позже решил сдаться самостоятельно, сообщает пресс-служба ведомства.

"Осужденный Максим Бородулин сам подошел к сотруднику ГУФСИН возле одного из магазинов Минусинска и попросил сообщить в колонию-поселение о своем местонахождении. Оперативно-розыскная группа выехала на место и задержала беглеца", - говорится в сообщении.

Бородулин самовольно покинул колонию в поселке Миндерла 5 июля. Он отбывал шестилетний срок за грабеж и разбой.

30 июня из той же колонии сбежали еще трое заключенных. Двое беглецов были осуждены на пять лет за угон, один - на четыре года за кражу. Их поиск продолжается.