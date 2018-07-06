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Власти Петербурга решили закрасить граффити с Черчесовым накануне матча с Хорватией

"Ленэнерго", которому принадлежит подстанция с изображением, надеется договориться с администрацией и не удалять его из-за жалобы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга уведомила ПАО "Ленэнерго" о необходимости закрасить граффити с изображением тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе районной администрации, жалоба на граффити была рассмотрена в общем порядке.

"Портрет уже предписано закрасить, так как жалоба поступила. Подстанция принадлежит ПАО "Ленэнерго", поэтому все дальнейшие манипуляции - закрашивать или не закрашивать - зависят от них", - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе ПАО "Ленэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что компания пытается найти общий язык с районной администрацией. "По нашему мнению, изображение не носит экстремистский характер, не угрожает жизни и здоровью горожан. Мы обратились к администрации с просьбой продлить срок исполнения предписания на две недели. За это время мы надеемся договориться", - отметил собеседник агентства.

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Портрет Черчесова с цитатой из песни группы "Ленинград" появился на подстанции "Ленэнерго" в Петроградском районе после победы сборной России над Египтом со счетом 3:1. Этот матч Чемпионата мира по футболу проходил в Петербурге. Позже Россия уступила Уругваю со счетом 0:3, однако все равно вышла в плей-офф.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 против команды Хорватии пройдет 7 июля в Сочи.

Как сообщалось, житель Петербурга потребовал закрасить граффити с изображением С.Черчесова. "Закрасьте поскорее, а то стыдно за местный стрит-арт", - написал Александр С. На портале "Наш Санкт-Петербург", приложив фотографии.

В активе заявителя 430 жалоб, он имеет на портале статус "профессионал". 275 из указанных Александром С. проблем были разрешены.

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Теги: Петербург, ЧМ-2018, Станислав Черчесов

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