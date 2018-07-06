Греф рассказал о кибератаке вируса Purgen на медцентр в Тюмени

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка России Герман Греф рассказал, что на днях получил письмо от главврача Тюменского федерального центра нейрохирургии Альберта Суфианова, который попросил помощи в связи с кибератакой на центр.

"Он делал очень сложную операцию на головном мозге тринадцатилетней девочке. И в середине этой операции клинический центр подвергся кибератаке, и все компьютерные системы, все приборы, которые сопровождали эту операцию, были отключены", - сообщил Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком. По словам топ-менеджера, благодаря опытности профессора ему и его коллегам удалось "довести эту операцию до завершения практически без показаний приборов".

"И он обратился в Сбербанк, и наши специалисты выяснили все, в течение суток восстановили работоспособность системы, поставили защиту на компьютерные системы", - рассказал Греф. По его словам, больницу атаковали хакеры, которые требовали деньги.

"Некая группировка разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения. Они не стесняются готовить специальный вирус, который будет поражать учреждения здравоохранения", - сообщил глава Сбербанка.