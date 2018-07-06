В России

Путин заявил об увеличении числа кибератак на российские ресурсы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Количество кибератак на российские ресурсы в первом квартале текущего года выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Как и другие страны, Россия так же сталкивается с подобными вызовами. В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кибератак на российские ресурсы увеличилось на треть", - сказал Путин в пятницу, выступая на международном конгрессе по кибербезопасности.

Потери от кибератак в мире в 2017 году составили $1 трлн, заявил Путин. "По данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери только от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов США. И, по мнению экспертов, если не принимать эффективных, результативных мер, ущерб будет еще больше", - сказал он.

"Убежден, что их нейтрализация, и в целом обеспечение кибербезопасности - это государственная задача", - подчеркнул президент РФ. По словам президента, особого внимания требует безопасность глобального информационного пространства, поскольку количество угроз и рисков здесь только растет.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан.

Президент РФ отметил, что страна будет стремиться к тому, чтобы программное обеспечение базировалось на "отечественных технологиях и решениях, которые прошли соответствующую проверку и сертификацию". "Конечно, не в ущерб конкуренции. Речь идет о конкурентоспособных продуктах", - добавил Путин.

Регулирование в интернете

Он отметил, что меры безопасности и регулирования цифровой сферы не должны мешать ее развитию и прогрессу. "Для бурной цифровой эпохи нужна свобода - свобода общения, коммуникаций, обмен опытом и идеями", - сказа Путин.

"Эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе, на свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан, на снятии барьеров, которые сдерживают, ограничивают прогресс", - заявил он, подчеркнув, что "всем нам нужно понимать и свою ответственность, потенциальные риски, угрозы, вызовы в цифровой сфере".

По его словам, "особенно важно выработать единые правила игры - общие для всех международных стандартов, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств, были бы универсальными, приемлемыми для всех".

"Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и к собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности", - подчеркнул он.

В качестве положительного примера президент назвал согласование России с европейскими государствами единых правил защиты персональных данных в рамках Совета Европы. "Приняты очень важные решения, которые не допускают незаконную передачу персональных данных наших граждан в другие страны", - добавил Путин.

Он отметил, что Россия выдвинула несколько инициатив, которые касаются ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета. "Мы намерены последовательно продвигать эти инициативы в первую очередь на площадке самой влиятельной международной организации, Организации объединенных наций", - сказал президент.

Цифровая экономика

Глава государства также сказал, что с 2018 года в России реализуется программа "Цифровая экономика РФ", целью которой является сделать экономику, госуправление, социальную сферу более эффективными и более конкурентоспособными, стимулировать спрос на инновационные идеи и перспективные научные исследования.

"Среди приоритетов программы - создание гибкого правового регулирования, которое должно в полной мере учитывать специфику отрасли, не тормозить, а успевать за прорывным развитием цифровых технологий, и надежно защищать экономические свободы, собственность, безопасность, частную жизнь и личное пространство граждан", - заявил Путин.

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