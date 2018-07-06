Медведев потребовал от глав регионов решить проблему теплых туалетов в школах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил руководителям регионов, что им придется своими руками строить в школах теплые туалеты, если до конца года учебные заведения не будут ими обеспечены.

О "катастрофической ситуации" на совещании по плану основных мероприятий до 2020 года в рамках "Десятилетия детства" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Может быть, даже на таком высоком собрании неудобно об этом говорить, но я считаю, что нужно: у нас более 2,5 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич, ну это катастрофа, это бесплодие, поскольку девочки и мальчики потом страдают бесплодием", - сказала она.

По словам Матвиенко, несмотря на то, что "эта проблема вообще не стоит выеденного яйца", ею пришлось заниматься верхней палате парламента. "Мы в Совете Федерации ею сейчас предметно занялись, работаем с каждым регионом, надеемся, что мы до конца года разрешим ее, это не стоит больших денег, это вопрос внимания", - добавила Матвиенко.

Комментируя это заявление Медведев отметил: "Если говорить о таких проблемах, значит, нам нужно тоже правильно делить ответственность".

"Это задача регионов. Тут даже нечего обсуждать. Надо просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят там строят всё", - сказал премьер-министр.