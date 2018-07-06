На мэра азербайджанского Гянджа покушался воевавший в Сирии гражданин РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Юнис Сафаров, совершивший покушение на главу исполнительной власти города Гянджа - второго по величине города Азербайджана - Эльмара Велиева, прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана.

"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что это преступление, совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, является целенаправленным и запланированным террористическим актом", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Сафаров в 2016 году в течение восьми месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

В сообщении отмечается, что вернувшийся в 2017 году в Гянджу Сафаров в июне 2017 года совершил нападение на сотрудника полиции, дежурившего в местном филиале "Kapital Bank", и завладел его служебным пистолетом "Макарова".

В январе 2018 года Сафаров уже пытался совершить покушение на мэра Гянджи, но ранил сотрудника полиции и скрылся с места преступления.

"Расследование показало, что основной целью теракта Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы отмечают, что Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался.