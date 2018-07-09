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В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Азербайджана задержали 11 человек по уголовному делу в рамках покушения на главу исполнительной власти Гянджи (второй по величине город страны) Эльмара Велиева.

"По данному делу задержано еще 11 человек. Из них семеро - жители Гянджи, остальные - других городов Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс" в МВД страны.

Как сообщалось ранее, покушение на Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате он получил ранения, и сейчас проходит лечение. Также получил ранения его охранник.

При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец города Гянджа Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение восьми месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Сафаров как целенаправленный и запланированный террористический акт. Правоохранительные органы отмечают, что основной целью теракта было установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

Кроме того, отмечается, что Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.

По делу о покушении на главу Гянджи задержаны еще три члена преступной группировки, принимавших участие в подготовке преступления. Предпринимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других членов преступной группировки.

Борьба с организацией "Мусульманское единство"

В ноябре 2015 года в Азербайджане произошло вооруженное столкновение в бакинском поселке Нардаран, в результате чего погибли семь человек, в том числе двое полицейских. Столкновение началось 26 ноября, когда полиция проводила в Нардаране операцию по задержанию лидера организации "Мусульманское единство" Талеха Багирова, а его сторонники пытались не допустить этого. Операция была проведена в мечети в момент совершения дневного намаза, что вызвало резкое недовольство верующих.

В связи с событиями в Нардаране были арестованы 24 человека. В числе задержанных был Багиров, в отношении которого возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК. В вину лидеру "Мусульманского единства" вменялись, среди прочего, терроризм, организация массовых беспорядков, попытка насильственного захвата власти, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований, действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды.

Багиров был признан виновным в организации беспорядков в Нардаране и приговорен к 20 годам, а заместитель председателя Партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы - к десяти годам тюремного заключения.

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Теги: Азербайджан, Гянджа

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