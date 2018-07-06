РФ И ОАЭ договорились о взаимной отмене виз

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Соглашение между правительствами РФ и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран подписано в Казани в пятницу.

"Мы сегодня были свидетелями подписания межправительственного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Эмиратов", - сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров после подписания документа.

На заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии Мантуров сообщил, что подписание соглашения создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между странами.

По его словам, ранее был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

"Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который в прошлом году вырос более чем на 50%. Объединенные Арабские Эмираты посетили свыше 750 тыс. российских туристов, вклад которых в экономику вашей страны, по экспертной оценке, превысил $2,3 млрд. С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока граждан из Эмиратов", - сказал Мантуров.