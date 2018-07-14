Сенаторы предложили обязать иностранные визовые центры проходить аккредитацию в РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член этого комитета Олег Морозов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной аккредитации визовых центров иностранных государств в России, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента в субботу.

Поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" вводят в законодательство понятие "визовый сервисный центр", под которым подразумевается организация, уполномоченная дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства об оказании посреднических услуг по оформлению виз для въезда на территорию этого иностранного государства.

В настоящее время особенности правового статуса визовых центров российским законодательством не установлены, в их отношении действует общий порядок создания таких организаций и их участие в гражданском обороте, говорится в пояснительной записке.

При этом авторы указывают, что только регистрация такой организации в качестве коммерческой компании не всегда достаточна, поскольку такие организации работают с персональными данными российских граждан и в законодательстве не предусмотрена разрешительная система для создания таких визовых центров.

Законопроект предполагает предусмотреть обязанность визовых центров пройти аккредитацию. Порядок аккредитации, а также орган, который будет осуществлять аккредитацию, будет определять правительство РФ.

Такой механизм контроля за визовыми центрами имеет аналоги в зарубежной практике, отмечается в пояснительной записке.

Одновременно авторы внесли на рассмотрение Госдумы поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают, что работа визовых центров без аккредитации будет караться штрафом для должностных лиц на сумму от 10 до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 100 до 200 тыс. руб., для юрлиц - от 150 до 250 тыс. руб.

Оказание услуг, связанных со сбором и обработкой документов, необходимых для получения виз, от имени иностранных дипмиссий с нарушением критериев аккредитации, предлагается карать штрафом для должных лиц на сумму от 30 до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 150 до 250 тыс. руб., для юрлиц - от 250 до 350 тыс. руб.

Рассматривать дела по этим новым статьям КоАП по замыслу авторов законопроекта будет МИД России.