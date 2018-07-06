Минюст РФ получил отчетность только от одного СМИ-иноагента

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ни одно из СМИ, выполняющих функции иностранных агентов в РФ, кроме оштрафованного "Радио Свободы", не предоставило в Минюст необходимую отчетность, к ним будут применены меры реагирования в соответствии с российским законом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"После составления Минюстом России протокола за непредставление обязательной отчетности Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) с нарушением срока исполнило указанную обязанность. Иные иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, в Минюст России отчеты не представили",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к этим СМИ будут "применены меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством".

В четверг мировой суд оштрафовал "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) на сто тысяч рублей за непредоставление российским властям финансовой информации в качестве иностранного агента. В Минюсте РФ "Интерфаксу" сообщили, что "в установленный срок РСЕ/РС не представило отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение". Позднее РСЕ/РС отчет направило.