"Радио Свобода" представила финансовую отчетность как иноагент

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" исполнила требования Минюста РФ о предоставлении российским властям финансовой информации как иностранный агент.

"После составления Минюстом России протокола за непредставление обязательной отчетности Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) с нарушением срока исполнило указанную обязанность",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минюста.

Штраф

Ранее сообщалось, что мировой суд оштрафовал "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) на 100 тыс. рублей за непредоставление российским властям финансовой информации как иностранный агент.

"Постановлением мирового судьи судебного участка 423 по Тверскому району Москвы "Радио Свободная Европа/РадиоСвобода" признано виновным в совершении правонарушения статьи 19.7.5-2 КоАП РФ (непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента). Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь столичного Тверского суда Анастасия Дзюрко в минувший четверг.

По сообщению радиостанции, штраф был назначен за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента".

Радиостанция сообщила, что "корпорация не могла подать документы в срок, поскольку министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения, и сам порядок отчетности для СМИ - "иностранных агентов" вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета".

"Руководство медиакорпорации рассматривает варианты правового реагирования на решение суда", - отмечается в сообщении радиостанции.

Президент РСЕ/РС Тома Кента заявил, что, "применение закона "о СМИ - иностранных агентах" против медиакорпорации может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России и представлять серьезную угрозу их деятельности".

"Судебный процесс против РСЕ/РС - новое звено в серии попыток российских властей помешать работе медиакорпорации и развязать кампанию подозрительности против ее журналистов", - сказал Кент.

Закон "о СМИ - иноагентах"

Госдума в ноябре 2017 года одобрила поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории РФ, иностранными агентами. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, закон не распространяется.

Норма о СМИ-иноагентах, как подчеркивали парламентарии, вводится законодательство в качестве ответа на действия США в отношении российских СМИ, а именно телеканала RT и агентства Sputnik.

С критикой закона ранее выступил Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Там отметили, что предлагаемые изменения законодательства не указывают никаких иных оснований для признания иностранного СМИ, выполняющим функции иностранного агента, кроме наличия финансирования из иностранных источников. СПЧ предлагал Совфеду вернуть закон о СМИ-иноагентах в Госдуму для доработки.