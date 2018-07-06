Число погибших в ДТП на Кубани выросло до девяти

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Девять человек, по уточненным данным, стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю в пятницу.

"В результате ДТП в районе хутора Гливенко погибли девять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Еще один человек - девушка - с травмами доставлена в медицинское учреждение", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Белореченского района, сообщалось о восьми погибших и одном раненом.

По данным МВД, в 17:30 по московскому времени на 22-м км автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением, после чего произошло столкновение с автомобилем "Лада Приора Универсал".

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожного происшествия. Наряд ДПС регулирует движение автотранспорта, отметили в пресс-службе.