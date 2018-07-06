Восемь человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Восемь человек стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в Белореченском районе Краснодарского края, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня. По предварительным данным, погибли восемь человек, которые находились в автомобилях. Еще как минимум двое получили травмы. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Белореченского района агентству подтвердили информацию о погибших в ДТП.

"По предварительным данным, при столкновении двух легковых автомобилей в районе хутора Гливенко Рязанского сельского поселения погибли восемь человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказал сотрудник ЕДДС. По его словам, в результате ДТП есть еще один пострадавший, с тяжелыми травмами он госпитализирован.