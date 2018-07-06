Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" сменит руководство

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Попечительский совет благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" принял решение о смене руководства организации, сообщил председатель попечительского совета, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

"Попечительский совет принял к сведению протокол общего собрания организации от 29 июня и выразил благодарность Ксении Соколовой и Андрею Макееву за ту большую работу, которую они провели в качестве кризисных менеджеров организации, начиная с января 2017 года", - сообщил по итогам заседания попечительского совета Федотов, слова которого приводятся на сайте СПЧ.

Он отметил, что этот период был "очень трудным временем для всех, кто хотел сохранить и продолжить дело Елизаветы Глинки", выразив глубокую признательность всем, кто согласился взять на себя руководство "Справедливой помощью".

"Сейчас наступает новый этап в жизни организации, и мы рекомендовали организовать передачу дел новому менеджменту организации в соответствии с решениями, принятыми в конце июня", - добавил Федотов.

Заседание попечительского совета международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" состоялось 6 июля, в нем приняли участие члены попечительского совета и сотрудники организации.

Организация "Справедливая помощь" была основана членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза). Она погибла в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. После этого инцидента благотворительный фонд был официально переименован в фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы", его возглавила журналистка Ксения Соколова.