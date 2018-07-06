В "Аэрофлоте" подумают о внесении дебоширки с рейса Москва-Тель-Авив в "черный список"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россиянка, устроившая скандал на борту лайнера "Аэрофлота" Москва-Тель-Авив, может попасть в "черный список" авиакомпании.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Аэрофлота" в пятницу, накануне во время полета из Москвы в Тель-Авив бортпроводники сделали замечание за распитие принесенных с собой на борт спиртных напитков одной из пассажирок - Элине Гусевой. "После чего с ее стороны последовал ряд деструктивных действий: Гусева бросила в лицо старшего бортпроводника бланк письменного предупреждения, сопровождала свои действия нецензурной бранью и отказом выполнять требования командира воздушного судна. Кроме того, за попытку осуществить видеодокументирование происходящего пассажирка напала на бортпроводника", - сказали в пресс-службе.

По прилете в Тель-Авив пассажирку передали местным полицейским. "После принятия в отношении пассажирки соответствующих решений компетентными органами компанией будет рассмотрен вопрос о внесении ее в "черный список". Аэрофлот напоминает, что 4 июля 2018 года вступил в силу закон, позволяющий авиакомпаниям вносить деструктивных пассажиров в "черные списки" и отказывать им в перевозке", - сказали в пресс-службе.

Ранее в аэропорту Тель-Авива "Бен-Гурион" "Интерфаксу" сообщили, что власти Израиля после инцидента на борту отказали россиянке во въезде в страну и депортировали ее в РФ вечерним рейсом "Аэрофлота".

Между тем, в пресс-службе московского межрегионального Следственного управления на транспорте следственного комитета "Интерфаксу" сообщили, что проведут проверку по факту нарушения общественного порядка одной из пассажирок рейса.