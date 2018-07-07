СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Руководитель службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, который первым прибыл на место пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Бурсина возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, Бурсин, действуя в нарушение требований Федерального закона "О пожарной безопасности" и "Боевого устава подразделений пожарной охраны", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара, а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара.

"В ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.