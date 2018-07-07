В России Пожар в торговом центре в Кемерове

СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"

Следствие считает, что пожарный не организовал надлежащим образом проведение разведки, и будет требовать его ареста

СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"
Работы по демонтажу вспомогательных зданий торгового центра "Зимняя вишня"
Фото: ТАСС, Данил Айкин

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Руководитель службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, который первым прибыл на место пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Бурсина возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, Бурсин, действуя в нарушение требований Федерального закона "О пожарной безопасности" и "Боевого устава подразделений пожарной охраны", не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара, а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара.

"В ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, большая часть из которых дети.

Всего по делу о пожаре арестованы десять обвиняемых: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Им предъявлены обвинения по ст.109 (причинение смерти по неосторожности), ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

В конце мая также были задержаны и арестованы экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, которому инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Внутри сгоревшей "Зимней вишни"

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Теги: Кемерово, Зимняя вишня
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