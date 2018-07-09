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"Росатом" получил лицензию на строительство второго блока АЭС в Бангладеш

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" получила лицензию на строительство второго блока АЭС "Руппур" в Бангладеш

"Бангладешский регулятор в области атомной энергии (BAERA) выдал Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС "Руппур", которая возводится по российскому проекту", - говорится в сообщении инжиниринговой группы ASE, опубликованном на сайте госкорпорации.

Лицензия была выдана 8 июля.

Заливка первого бетона ожидается до конца июля.

"Инжиниринговая компания "АСЭ" как генподрядчик сооружения станции выполняет все обязательства по строительству АЭС "Руппур". В настоящее время продолжается сооружение 1-го энергоблока, до конца июля планируется начать заливку бетона в плиту основания реакторного отделения 2-го блока", - сообщил глава ASE Валерий Лимаренко, которого цитирует пресс-служба.

Заливка первого бетона на первом блоке АЭС "Руппур" состоялась 30 ноября 2017 г. Сейчас на стройплощадке ведутся работы по возведению стен реакторного отделения, армированию стен реакторного здания и фундаментной плиты вспомогательного реакторного отделения, начаты работы по укреплению грунта основания башенной испарительной градирни.

Контракт на строительство первой в стране АЭС "Руппур" (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый) "Росатом" заключил в декабре 2015 г. Станция будет сооружена по российскому проекту на побережье Ганга, в 160 км от столицы Дакки. Первый камень был заложен осенью 2013 г. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Руппур" в Бангладеш планируется в 2022 и 2023 годах.

Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд, российский экспортный кредит покроет $11,38 млрд, не обеспеченные российским кредитом $1,22 млрд будут выделены из правительственного фонда Бангладеш. Генподрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт".

Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона "Росатома" путем объединения четырех ведущих компаний отрасли: АО ИК "АСЭ", АО "АСЭ" (Атомстройэкспорт), АО "Атомэнергопроект", АО "Атомпроект".

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Теги: Росатом, Бангладеш

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