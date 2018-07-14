"Росатом" приступил к строительству второго блока АЭС в Бангладеш

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" приступила к строительству энергоблока №2 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщила госкорпорация.

Церемония заливки первого бетона, символизирующая начало официального строительства состоялась в субботу на стройплощадке станции.

Проектные и строительные работы на площадке осуществляет "Атомстройэкспорт", инжиниринговый дивизион "Росатома". Комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала выступает машиностроительный дивизион - "Атомэнергомаш".

Как сообщалось, 8 июля BAERA (Бангладешский орган регулирования атомной энергии) выдал Комиссии по атомной энергии Бангладеш (Bangladesh atomic energy commission, BAEC) лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС "Руппур", строящегося по российскому проекту.

Заливка первого бетона под энергоблок №1 АЭС "Руппур" состоялась 30 ноября 2017 года.

Контракт на строительство первой в стране АЭС "Руппур" (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый) "Росатом" заключил в декабре 2015 года. Станция будет сооружена по российскому проекту на побережье Ганга, в 160 км от столицы Дакки. Первый камень был заложен осенью 2013 года. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС "Руппур" намечен на 2023 год, второго - на 2024 год.

Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд, российский экспортный кредит покроет $11,38 млрд, не обеспеченные российским кредитом $1,22 млрд будут выделены из правительственного фонда Бангладеш. Генподрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт".