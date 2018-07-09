В ЛДПР пока не смогли выяснить, что случилось с депутатом Жигаревым

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Во фракции ЛДПР заявляют, что не располагают точной информацией о произошедшем с членом этой фракции, главой комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым, который, как утверждают некоторые СМИ, получил серьезные травмы в бытовом конфликте.

"Пока нам не удается с ним связаться, и поэтому официальную информацию мы представить не можем", - сказали агентству в понедельник в пресс-службе думской фракции ЛДПР.

Однако, как отметили в ЛДПР, версия о том, что Жигарев якобы подрался, не подтверждается.

При этом агентству уточнили, что эта "внутренняя информация", и она также пока не имеет своего подтверждения.