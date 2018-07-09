Следователи занялись поисками напавшего на главу комитета Госдумы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Жигарев находится дома, следствие пытается установить личность напавшего на него накануне человека, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы комитета по экономической политике Борис Пайкин.

"Я связывался с Сергеем Александровичем, он сейчас дома. Накануне вечером на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему несколько ударов, когда тот садился в машину. Все произошло внезапно. Мужчина тут же скрылся на общественном транспорте. Никто не понял, что это было. Может быть, зависть вызывала машина. Там много камер наружного наблюдения, и следствие сейчас пытается установить личность нападавшего", - сказал Пайкин, пояснив при этом, что на больничный депутат вышел ранее по состоянию здоровья и что его пребывание на больничном не связанно с нападением, которое произошло в воскресенье.

При этом первый зампред комитета по экономической политике не стал комментировать информацию о том, связанно ли нападение с профессиональной деятельностью депутата на посту главы думского комитета по экономической политике. "Не могу ничего сказать. Надеюсь, следствие установит личность нападавшего и его мотивы", - сказал Пайкин.