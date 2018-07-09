Собака спасала жительницу красноярского поселка от медведя

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Медведь вышел на территорию радиовышки в дачном поселке под Красноярском. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" местная жительница.

"Я работаю на радиовышке в дачном поселке в микрорайоне Водники, территория огорожена колючей проволокой, медведь порвал ее и пришел прямо к моей сторожке", - рассказала собеседница агентства.

"Я услышала, что собака сильно лает, пошла посмотреть - дверь была открыта. Когда я вышла, медведь уже стоял напротив, на задних лапах, метрах в четырех от меня. Если бы не наша собака, которая бросалась на него, я бы не успела закрыть дверь", - отметила женщина.

После того, как незваный гость ушел, она позвонила в МЧС, где ей ответили, что медведями не занимаются.

Кроме того, дачный поселок граничит с территорией заповедника "Столбы", и животных здесь убивать запрещено, добавила собеседница агентства.

Выход хищника сейчас активно обсуждают в красноярских социальных сетях. Также известно, что в схватке с медведем пострадала собака, защищавшая хозяйку: у нее повреждена одна лапа.

Это не первый случай выхода медведей к жилью в Красноярском крае в нынешнем весенне-летнем сезоне. Ранее сообщалось, что в конце мая под Красноярском охотники убили двух медведей, после нескольких случаев выхода хищников на автомобильные дороги и к жилью.

Специалисты напоминают, что основной причиной выхода медведей к людям являются стихийные помойки, которые привлекают диких животных запахом продуктов.