В России

Разъяренные пчелы больше часа не давали полицейским на Кубани подойти к месту ДТП

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Грузовик, перевозивший ульи с пчелами, во вторник попал в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, взбесившиеся насекомые долго не давали полицейским подойти к месту аварии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Авария произошла на участке федеральной трассы в районе населенного пункта Молькино Краснодарского края. Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении УАЗ и грузовик, перевозивший в кузове улья с пчелами. От удара несколько ульев выпали на проезжую часть", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП никто не пострадал, но, по словам источника, "пчелы взбесились и нападали на всех, кто пытался приблизиться к лежавшим на дороге ульям". Движение по трассе не перекрывалось, однако на расчистку дороги потребовалось больше часа.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию о дорожном инциденте с пчелами оставили без комментариев.

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Теги: Краснодарский край

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