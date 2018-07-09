Подросток в Пензенской области разбился при попытке снять грозу на телефон

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний житель ЗАТО Заречный Пензенской области погиб, пытаясь запечатлеть на свой мобильный телефон разгул стихии.

"Во время попытки сфотографировать грозу с помощью сотового телефона, разбился 17-летний подросток из города Заречный", - сообщается на сайте правительства области со ссылкой на министра образования региона Александра Воронкова.

По данным Воронкова, инцидент произошел накануне. В связи с этим министр обратился к детям и подросткам с просьбой не совершать экстремальные поступки, "которые могут привести к страшным последствиям".

В пресс-службе СУ СКР по Пензенской области "Интерфаксу" сообщили о проведении доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетнего.

В свою очередь информированный источник рассказал агентству, что подросток упал с общего балкона на седьмом этаже многоквартирного дома. Он был доставлен в реанимацию, где скончался.