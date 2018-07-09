Законопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, расширяющий способы доставки повесток о призыве на военную службу и обязывающий являться в военкомат без повестки, требует доработки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это достаточно щепетильный вопрос, который требует всесторонней оценки с юридической стороны, со стороны тех органов, которые будут доставкой заниматься, и многое другое. Тут надо выслушать все мнения и прийти к какому-то единому пониманию", - заявил Шаманов в понедельник журналистам.

Он добавил, что сегодня на заседании комитета будет создана рабочая группа по доработке данной инициативы.

Упомянутый законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Он предлагает ввести новый способ вручения повесток - отправку их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника.

Повестку, отправленную по почте, предлагается считать врученной, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель.

В уведомлении должна присутствовать отметка почты о доставке такого письма призывнику, совершеннолетнему члену семьи или уполномоченному представителю призывника, отмечается в сообщении.

Кроме того, повестка может быть вручена по месту работы призывника работниками, которые ответственны за "военно-учетную работу" в организации.

Кроме того, если повестка была вручена после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, то он в соответствии с законопроектом обязывается явиться в военкомат в течение трех рабочих дней, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если повестка была вручена после окончания периода военного призыва, то такой призывник также должен будет явиться в военкомат не позднее дня начала очередного призыва на военную службу.

Неявку без уважительных причин по повестке, либо отказ от получения повестки предлагается считать уклонением от военной службы, что будет наказываться в соответствии с действующим законодательством, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Явка в военкомат без повестки

Также законопроект предлагает исключить норму о том, что органы внутренних дел обязаны обеспечить прибытие призывника на призывные пункты. В пояснительной записке отмечается, что отмена такой обязанности вызвана нормами Конституции РФ, которые дают полицейским право задерживать и доставлять граждан только в случае, если такое лицо находится в розыске и оно подозревается в совершении преступления.

Автор соответствующей инициативы, первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы Андрей Красов ранее прокомментировал "Интерфаксу" законопроект.

По его словам, "гражданин РФ призывного возраста, не получивший повестку из военкомата в ходе призывной кампании, обязан сам явиться в военкомат до начала следующего призыва".

"Когда срок призыва закончился, а повестки в военкомат у 18-летнего гражданина нет, то до начала следующей призывной кампании он должен прибыть в военкомат, а если он этого не сделает, то с началом призывной кампании при подготовке соответствующих документов он будет считаться уклонистом", - сказал Красов.

По его мнению, "если гражданину 18 лет и он не учится, он здоров и повестки нет, то он должен явиться в военкомат. Красов отмечает, что повестку могут не доставить по разным причинам: в этом могут быть виноваты: "военкомат, может почта, может быть, родители спрятали".

Между тем в апреле 2018 года социологи выяснили, что более двух третей россиян считают, что нынешний порядок призыва в российскую армию не способствует росту числа желающих уклониться от срочной службы. "Существующий порядок призыва в российскую армию (юношам в возрасте 18-26 лет, подлежащим призыву, представители военкомата лично вручают повестку для явки на призывную комиссию) не влияет на число уклонистов, считает большинство опрошенных (68%)", - отмечается в распространенных в понедельник результатах опроса ВЦИОМ. Только 16% россиян согласны с тем, что порядок личного вручения повесток для явки в военкомат приводит к увеличению числа уклонистов.