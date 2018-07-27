В Череповце задержали 22-летнего уклониста, притворявшегося женщиной

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Череповце задержали объявленного в розыск 22-летнего уклониста от службы в армии, который переоделся в женскую одежду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Росгвардии в Вологодской области.

"Экипаж группы задержания вневедомственной охраны ночью патрулировал улицы. Вблизи одного из жилых домов на улице Парковой внимание правоохранителей привлекли двое молодых людей и девушка. Бойцы Росгвардии подошли к компании, представились по установленной форме и попросили предъявить документы. Поскольку молодая женщина не смогла сообщить свои данные, для установления личности она была доставлена в отдел полиции", - отметил собеседник агентства.

В отделе девушка представлялась разными именами, но ни одного из них в базе УМВД не нашлось. В итоге после проведения процедуры дактилоскопирования выяснилось, что задержанная на самом деле является 22-летним мужчиной, жителем Вытегры, которого объявили в розыск за уклонение от службы в армии. При этом молодой человек очень старательно изображал из себя женщину.

"И одежда, и обувь на нем была женская, на ногах сандалии, длинные волосы, ресницы приклеены, маникюр" - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

По факту происшествия проводится проверка.