Топилин заявил, что мужчины станут жить дольше к 2030 году на 16-17 лет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Продолжительность жизни мужчин в 2030 году будет на 16-17 лет выше, чем в начале 21 века, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Если говорить о продолжительности жизни мужчин, с 2000 года, когда мы начали набирать обороты, набирать темпы продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, если сравнивать этот показатель с тем, который мы достигнем к 2030 году, продолжительность жизни мужчин увеличится на 16-17 лет", - сказал Топилин на "нулевых слушаниях" законопроекта об изменении пенсионного законодательства в Общественной палате РФ.

По его словам, продолжительность жизни в настоящий момент уже увеличилась почти на 8 лет относительно 2000 года.

По его словам, из-за этих параметрических изменений нужно повышать стаж и возраст, необходимые для выхода на пенсию.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Согласно последним опросам общественного мнения, с повышением пенсионного возраста не согласны по меньшей мере 80% россиян.