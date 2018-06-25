В Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга, он на эти показатели не оглядывается, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескову задали вопрос, обеспокоены ли в Кремле снижением рейтинга, что связывается с пенсионной реформой.

"Я не стал бы сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы - это очень социально-значимая и социально-резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению. На данной стадии президент не принимает участия в экспертных обсуждениях, которые ведут с целью окончательного формирования позиций. Поэтому, конечно, общественная резонансность, она так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей, но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что для президента главное "это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства".

"Он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, вы знаете, что интересы людей всегда для него превыше всего", - сказал Песков.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который предполагается начать уже в 2019 году.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.