КС РФ придал обратную силу судебным решениям об отмене подзаконных актов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Судебные решения, в основу которых был положен признанный недействующим правовой акт, должны быть пересмотрены в любом случае - вне зависимости от того, с какого момента этот акт изъят из правовой системы, следует из постановления Конституционного суда (КС) РФ по жалобе ООО "Альбатрос".

Заявитель просил признать не соответствующим Конституции РФ пункт 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) Российской Федерации, по которому новым обстоятельством для целей пересмотра вступивших в законную силу судебных актов является отмена постановления, послужившего основанием для принятия судебного акта. Причиной для обращения в КС РФ стал отказ арбитражных судов вновь рассмотреть требование "Альбатроса" и ряда других лиц к властям Санкт-Петербурга перезаключить договоры аренды части акватории реки Мойки, которая использовалась для остановки и стоянки речных судов.

Аренда была прекращена после того, как правительство города запретило использовать для этих целей пространство вдоль правого берега Мойки от первого до второго Садового моста. Пострадавшие предприниматели оспаривали это решение и в арбитражных судах - с точки зрения арендных отношений, и в административном порядке, обжаловав сам запрет, введенный в 2016 году.

Процесс в арбитражных судах "Альбатрос" проиграл, зато административный выиграл, но когда попытался использовать эту победу для пересмотра спора об аренде, то столкнулся с отказом. Мотивировали его арбитражные суды как раз ссылкой на пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ, отметив, что на момент прекращения договоров аренды спорное постановление правительства Санкт-Петербурга было действующим.

КС РФ это подход признал неверным. "Пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ <...> по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда по заявлению лица, в связи с административным иском которого положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим судом общей юрисдикции, вне зависимости от того, с какого момента данный нормативный правовой акт признан недействующим", - говорится в постановлении суда, опубликованном в понедельник.

В противном случае, если допускать пересмотр экономического спора только в том случае, если базовый документ признан недействующим с момента принятия, судебная защита не была бы полноценной, указал КС ПФ. "Невозможность для [заявителя] извлечь благоприятные правовые последствия из судебного решения, которым удовлетворено его административное исковое заявление, но этот акт признан недействующим на будущее время, обесценивала бы само право на обращение в суд с административным иском, лишала бы стимулов к защите своих прав всеми не запрещенными законом способами, подрывала бы доверие к судебной системе и правосудию в целом, а также ставила бы такое лицо в неравное положение по сравнению с теми, кто будет испытывать на себе положительное воздействие указанного решения в дальнейшем, не приложив собственных усилий к устранению из правового поля незаконного нормативного правового акта", - говорится в постановлении КС РФ.

Теперь арбитражное дело об аренде акватории Мойки должно быть пересмотрено.