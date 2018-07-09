РПЦ призвала женщин не увлекаться пластическими операциями

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает, что женщинам не стоит злоупотреблять услугами пластических хирургов.

"Если у женщины есть какой-то дефект, который можно легко устранить, и она будет чувствовать себя лучше и счастливее, то я не вижу препятствий, почему она не может обратиться к пластическому хирургу", - заявил митрополит, отвечая на вопрос в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

При этом он полагает, что современная индустрия красоты зачастую побуждает женщин ложиться под скальпель пластического хирурга совершенно без причины, и последствия таких операций непредсказуемы. По мнению иерарха, в подобных случаях духовенство обязано отговаривать женщин от хирургического вмешательства.

Митрополит Иларион также напомнил слова из послания апостола Петра о том, что "украшением женщины является не плетение волос, а нетленная красота кроткого и молчаливого духа", и отметил, что духовная красота женщины не может сравниться с физической красотой, полученной с помощью пластической операции.