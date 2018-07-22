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Патриарх Кирилл совершит литургию в возрожденном из руин соборе подмосковной Каширы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл совершит литургию в Преображенском соборе бывшего Никитского монастыря подмосковного города Кашира, сообщает Фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Ансамбль бывшего Никитского монастыря Каширы был восстановлен в 2016-2018 годах. На момент начала восстановительных работ здания Преображенского собора и Никитского храма находились в аварийном состоянии. Месяц назад, 24 июня, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение собора.

До революции Никитский монастырь Каширы был одним из крупнейших в Подмосковье: в 1915 году в обители проживало 249 монахинь и послушниц.

С конца XIX века в монастыре жила старица Ольга Ложкина, благодаря которой монастырь стал объектом паломничества. Среди жертвователей на нужды монастыря были императоры Александр I и Николай II.

В годы советской власти монастырь был разорен и закрыт. На монахинь и послушниц завели уголовные дела, обвиняя их в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. Церковное имущество разграбили и уничтожили, святыни осквернили. На Преображенском соборе разрушили четыре из пяти барабанов с куполами, а внутри устроили зерновой склад.

Руины Преображенского собора долгие годы стояли на высоком берегу Оки. В 1998 году храм передали Церкви, трудами общины была проведена большая работа по реставрации его наружного облика. В 2015 году была принята благотворительная программа по восстановлению всего комплекса зданий бывшего Никитского монастыря.

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Теги: Россия, РПЦ

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