Главные новости
В миреГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериВ миреБорис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД ВеликобританииСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов
В России

Кабмин поддержал проект о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные акции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает законопроект, предлагающий наказание в виде административного ареста до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Соответствующий отзыв кабинета министров имеется в распоряжении "Интерфакса". "Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки", - говорится в заключении правительства.

Речь идет о проекте закона, инициированном членами фракции "Единая Россия". Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, которая гласит: "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 225 тысяч до 500 тысяч рублей".

В пояснительной записке отмечается, что повторное совершение такого правонарушения влечет за собой повышение административной ответственности - предусматривается наказание в административного ареста до 30 суток и штраф для юридических лиц до 1 млн рублей.

Авторы законопроекта, среди которых, в частности, Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева считают, что "он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье".

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила против вовлечения детей в политические акции, но выразила мнение, что законопроект требует доработки. "Я против того, чтобы пользовались детской искренностью в политических и каких-либо иных целях. Если кто-то начинает вовлекать несовершеннолетних в незаконную деятельность, то должно последовать наказание. Дело тут не в политике, а в том, что участие детей в несанкционированных публичных мероприятиях сопряжено с угрозой безопасности несовершеннолетних. Другое дело, что законопроект в том виде, в котором он предложен, вызывает ряд вопросов", - сказала Кузнецова, которую цитируют в пресс-службе омбудсмена.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Правительство РФ

Новости по теме

В России
Законопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработкуЗаконопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработку
Проект также предусматривает новые способы доставки повесток о призыве на военную службуПодробнее
 Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублейДерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей
Пока Рыбка и Алекс Лесли, который должен будет выплатить бизнесмену такую же сумму, находятся в тюрьме Таиланда из-за проведения секс-тренингаПодробнее
 Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частично
Предлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушенииПодробнее
 СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"
Следствие считает, что пожарный не организовал надлежащим образом проведение разведки, и будет требовать его арестаПодробнее
Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средствЭкс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств
Чиновник покинул пост в апреле этого годаПодробнее
 Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной ФранцииМакрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Президент Франции посетит матч в Санкт-ПетербургеПодробнее
 Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзаменеКаждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене
Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестациейПодробнее
 Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в судеБывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
Ранее он был освобожден от должности за нарушения трудовой дисциплиныПодробнее
 Прокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалидаПрокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалида
Московская полиция решила отменить возбуждение дела о сбыте психотропного препаратаПодробнее
 МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Ранее женщину, решившую продать излишки лекарства, заподозрили в незаконном сбыте психотропного препаратаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 7 июля
Фестиваль Сан-Фермин в Испании7 фото
09 июля
Фестиваль Сан-Фермин в Испании
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериВ миреБорис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД ВеликобританииСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовВ миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекВ РоссииДерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частично

Борис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по Brexit

Борис Джонсон объяснил свою отставку отсутствием поддержки его позиции по BrexitЭкс-глава МИД Великобритании подчеркнул, что идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе" Подробнее

Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявлен в розыск

По данным следствия, Мухтар Пхешхов причастен к многомиллионному хищению Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 9 июля

Извинения Хорватии за футболистов, отставка Бориса Джонсона и нападение на депутата Госдумы Подробнее

Надаль вышел в четвертьфинал "Уимблдона"

Кабмин поддержал проект о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные акции

Фотохроника 7 июля

Фотохроника 7 июля6 фото

В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи

Глава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в Эймсбери

Глава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериГэвин Уильямсон считает, что Москва совершила атаку на британской земле Подробнее

Убийцы башкирского почтальона получили длительные сроки заключения

"Силовые машины" попросили помощи у властей в переговорах с Вьетнамом

Рубль укрепился к доллару и евро вечером в понедельник

РПЦ призвала женщин не увлекаться пластическими операциями

Медь начала дорожать рекордными темпами с апреля на фоне ослабевшего доллара

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru