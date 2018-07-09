Кабмин поддержал проект о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные акции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает законопроект, предлагающий наказание в виде административного ареста до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Соответствующий отзыв кабинета министров имеется в распоряжении "Интерфакса". "Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки", - говорится в заключении правительства.

Речь идет о проекте закона, инициированном членами фракции "Единая Россия". Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, которая гласит: "вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 225 тысяч до 500 тысяч рублей".

В пояснительной записке отмечается, что повторное совершение такого правонарушения влечет за собой повышение административной ответственности - предусматривается наказание в административного ареста до 30 суток и штраф для юридических лиц до 1 млн рублей.

Авторы законопроекта, среди которых, в частности, Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева считают, что "он направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях и оберегает их жизнь и здоровье".

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила против вовлечения детей в политические акции, но выразила мнение, что законопроект требует доработки. "Я против того, чтобы пользовались детской искренностью в политических и каких-либо иных целях. Если кто-то начинает вовлекать несовершеннолетних в незаконную деятельность, то должно последовать наказание. Дело тут не в политике, а в том, что участие детей в несанкционированных публичных мероприятиях сопряжено с угрозой безопасности несовершеннолетних. Другое дело, что законопроект в том виде, в котором он предложен, вызывает ряд вопросов", - сказала Кузнецова, которую цитируют в пресс-службе омбудсмена.