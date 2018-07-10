Москва Пенсионная реформа

Власти Москвы снова отказали в проведении митинга против пенсионной реформы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти не согласовали проведение в центре Москвы митинга против изменения пенсионного законодательства 18 июля, акция может быть проведена в формате пикетирования, сообщил один из заявителей, член "Яблока" Сергей Митрохин.

"Информируем вас, что проведение акции в центре Москвы невозможно в связи с действием указа президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в ответе первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника на заявку, который Митрохин предоставил "Интерфаксу".

Вместо этого организаторам предложено провести митинг в "гайд-парке" в Сокольниках.

"По-видимому, проводить митинг 18 июля мы не будем. Сокольники это для нас неприемлемый вариант, это издевательство. Мы сейчас продумываем возможность пикетной формы, либо 18 числа, либо в день рассмотрения закона, 19 июля, возле Государственной думы", - сказал Митрохин.

Ранее в пресс-службе Конфедерации труда России (КТР) "Интерфаксу" сообщили, что в мэрию Москвы была передана заявка на проведение шествия и митинга в столице против повышения пенсионного возраста. Согласно данным КТР, организаторами выступили Борис Кравченко (Конфедерация труда России), Илья Свиридов ("Справедливая России"), Владимир Родин (КПРФ), Сергей Митрохин ("Яблоко"), Александр Батов ("Рот Фронт"), Георгий Федоров ("Гражданская солидарность").

Изначально организаторы просили согласовать шествие от Пушкинской площади по бульварам до Проспекта Сахарова, где должен был состояться митинг, или от Самотечной улицы до Суворовской площади.

Власти Москвы предложили провести шествие и митинг в Люблино, либо только митинг в Сокольниках, отметив, что проведение акций в центре невозможно в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. В ответ на это заявители предложили компромиссный вариант - проведение митинга без шествия на Суворовской площади или проспекте Сахарова.

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Теги: Яблоко, Сергей Митрохин, Москва

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