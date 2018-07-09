Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявлен в розыск

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесии объявило в федеральный розыск начальника тыла МВД по КЧР Мухтара Пхешхова в рамках расследования уголовного дела о хищении свыше 22 млн рублей при закупке земельного участка и здания для нужд регионального подразделения УФМС России.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении двух жителей КЧР Биляла Джанибекова и Али Анчокова по факту хищения бюджетных средств посредством приобретения по завышенной цене объектов недвижимости для размещения подразделений Управления ФМС России по региону, СК РФ по КЧР установлена причастность к совершению преступления начальника тыла регионального МВД России Мухтара Пхешхова", - сообщает СК РФ по КЧР.

По данным следствия, Пхешхов с мая по декабрь 2016 года, используя свое служебное положение, вступил в сговор с Анчоковым и Джанибековым для хищения бюджетных средств. "В результате преступной деятельности похищены денежные средства в размере более 22 млн рублей, что является особо крупным размером", - отмечено в сообщении.

Вместе с тем Джанибекову предъявлено обвинение в совершении этого преступления, а Анчоков скрылся от органов следствия и также объявлен в федеральный розыск.